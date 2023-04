Wertschätzung ist wichtig

Wieso fasziniert das Stück „Woyzeck“ von Georg Büchner immer noch beziehungsweise verliert nicht an Aktualität?

Es ist ein Stoff aus dem Jahr 1837 – aus einer Zeit, die wenig mit unserer gemeinsam zu haben scheint. Doch was gleich bleibt, ist der Mensch in seiner Fragilität, in seiner Grausamkeit.

Natürlich gibt es auch „das Gute“, jedoch zerstören seit jeher Menschen ihresgleichen, benutzen sie skrupellos und treten auf die, die sowieso schon am Boden liegen. Und trotz Fortschritt ist unsere Gesellschaft kaum gerecht. Wohlstandsmüll wird in andere Teile der Erde verschifft, der dort nach Dingen durchwühlt wird, die man noch gebrauchten könnte. Es rutschen immer mehr Menschen in die Armut und leben auf der Straße.

Auch wenn es uns in Deutschland noch vergleichsweise gut geht, müssen wir doch aufpassen. Stark steigende Preise, egal, ob für Wohnung, Lebensmittel oder andere Güter des täglichen Bedarfs, belasten nach den wirtschaftlich Benachteiligten zunehmend größer werdende Teile der Mittelschicht. Selbst Immobilieneigentümer, die nicht genug Rücklagen haben, könnten bald auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, wenn sie sich teure vorgeschriebene Sanierungen nicht leisten können.

Unsere Welt ist fragiler, als man denkt, und der Weg in eine für alle bessere und gerechtere Zukunft erscheint ferner denn je. Ein nicht wertschätzender Umgang miteinander verschlimmert die Situation.

Darum gilt, besonders in Krisenzeiten: Passt aufeinander auf. Geht gut und wertschätzend miteinander um. Denn morgen könnte man selbst an der Stelle des Geringsten sein. Und dann hofft man auf Hilfe.