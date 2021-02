Schwetzingen. Es ist ein bedrückendes Gefühl, derzeit durch Innenstädte zu gehen. Auch durch Schwetzingen. Optiker und Bäcker haben geöffnet, etliche Restaurants bieten Liefer- und Abholservice an. Ansonsten hängen in den Schaufensterscheiben etwa der Mode-, Buch-, Schmuck- und Accessoire-Geschäfte Hinweise, wie Kunden an Waren kommen können. Kosmetiker und Friseure werben mit Gutscheinverkauf. Sie streuen damit Zuversicht und auch vermutlich sich selbst Mut auf ein baldiges Wiedersehen mit Kunden. Dort, wo sonst Leben herrscht, ist’s ruhig geworden. Beängstigend ruhig.

So sehen die Regelungen für den Einzelhandel aus Geschlossene Einzelhandelsbetriebe können Abholangebote (Click-and-Collect) anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für die Abholung vereinbart werden. Die Hygienekonzepte vor Ort müssen eingehalten und Warteschlangen vermieden werden.

Handwerksbetriebe, die keine körpernahen Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin arbeiten.

Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle Waren verkaufen, wenn die Produkte für den täglichen Bedarf zu 60 Prozent überwiegen. Sollte das Sortiment der verbotenen Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit einer räumlichen Abtrennung lediglich die Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Der Einzelhandel bleibt bis vorerst Sonntag, 14. Februar, für Kunden geschlossen.

Was, wenn diese Ruhe sich nach einem herbeigesehnten Lockdown-Ende weiter ausbreitet? Wenn Geschäfte, wenn Einzelhändler auf der Strecke bleiben und aufgeben müssen? Wenn Innenstädte – gerade die kleinen – plötzlich nur Leerstände haben? Wenn sie aussterben? Mit Schwarzmalen hat diese Szenerie laut Handels- und Wirtschaftsexperten nichts mehr zu tun. Die Stimmen werden immer lauter, den Einzelhandel endlich wieder zu öffnen. Zwar ist der Onlinehandel im Vorjahr von 15 auf 30 Prozent (laut Statistischem Bundesamt) deutschlandweit gestiegen, heißt im Umkehrschluss aber auch, dass immer noch 70 Prozent der Kunden in Geschäfte gehen.

Und dort ist jetzt der Warendruck enorm: Die Regale und Kleiderständer sind voll mit den Kollektionen zum Teil noch des vergangenen Sommers und jetzt des Winters. Die neue Ware liegt schon bereit beziehungsweise ist geordert – und muss auch bezahlt werden. Nur von was? Die Einnahmen fehlen ja. Inwieweit da „Click & Collect“ hilft, haben wir hiesige Geschäftsleute gefragt. Die meisten haben sich den Gegebenheiten angepasst, zum Teil Geld in die Hand genommen, Internetshops eingerichtet und alles getan, um für die Kunden da zu sein. Damit werben sie eben auch mit Schildern an ihren Geschäften sowie auf ihren Internetseiten.

Anprobe bei Abholung hilfreich

Online bestellen, einfach anrufen oder eine E-Mail schicken – und das Produkt dann vor Ort abholen. So sieht das Konzept des Abholangebotes „Click & Collect“ aus. Der Handelsverband Baden-Württemberg hoffte darauf, dass die Kunden das auch annehmen werden. Die baden-württembergische Landesregierung hatte „Click & Collect“ nämlich während des Corona-Lockdowns von Mitte Dezember bis zum 10. Januar verboten. Dadurch sollten vor allem rund um Weihnachten Warteschlangen vor den Geschäften vermieden werden. Wir haben bei einigen Einzelhändlern nachgefragt – ob die Kunden dieses Angebot annehmen oder ob sie sich sogar eine andere Lösung wünschen.

Elke Ackermann vom Modehaus „Bräuninger“ ist der Meinung: „Das Thema ,Click & Collect‘ ist eine wunderbare Alternative mit den Kunden weiterhin – auf kleiner Flamme – in Kontakt zu bleiben. Bei uns läuft das in der Regel so ab, dass uns die Kunden telefonisch kontaktieren. Entweder sie haben dann ein konkretes Produkt, nach dem sie fragen, oder sie wünschen sich einfach ein paar neue Kleidungsstücke. Wir packen dann ein Überraschungspaket und vereinbaren einen Abhol- oder Liefertermin. Auch in der Krise gibt es Frauen, die sich durch schöne Kleider etwas Gutes tun wollen.“ Im Vergleich zum normalen Umsatz sei der dadurch erzielte Umsatz jedoch verschwindend gering. Trotzdem freue sich das Modehaus über jeden Anruf. „Es zeigt uns, dass wir nicht vergessen sind und dass auch wir unseren Kunden fehlen. Ein Wunsch für eine besser Lösung: Für unsere Branche wäre es hilfreich, wenn der einzelne Kunde bei der Abholung die Teile direkt anprobieren könnte. Gerne in einem separaten Raum, ganz alleine für sich. So könnte man unnötige Wege sparen“, sagt sie.

„Unsere Kundinnen nehmen ,Click & Collect‘ vor allem über unsere Storys auf Instagram an. Auch über unsere Schaufenster besteht die Möglichkeit, etwas zu ergattern“, erzählt Aline Grotelüschen von der „Lieblings“-Boutique. Sie seien sehr froh, dass es auf diesem Weg die Möglichkeit gibt, den Kontakt ihren Kunden etwas zu halten. „Man selbst hat dadurch eine Aufgabe, jedoch ist es natürlich nicht ansatzweise mit den regulären Umsätzen zu vergleichen. Wir hoffen aktuell auf neue faire Beschlüsse, die unsere Existenz nicht weiter gefährden. Es wäre schön, wenn wir mit Terminen, sprich einem Kunden pro Ladenfläche, weiterarbeiten dürften.“

Kernkompetenz geht verloren

Die „Atrium Mode Galerie“ hat trotz leerer Kassen digital aufgerüstet. „Wir bieten dieses Abholangebot an – mit mäßigem Erfolg“, gibt Ladeninhaberin Christiane Spengemann zu und sagt weiter: „Unsere Kernkompetenz als kleines Einzelhandelsgeschäft liegt darin, unsere Kunden im Geschäft persönlich zu beraten, Empfehlungen auszusprechen, ein bisschen zu quatschen. Eben alles, was das Internet nicht kann. Das ist das, was unsere Kundschaft schätzt und liebt.“

Die Modeboutique „Acht F“ sei prädestiniert für „Click & Collect“ durch ihre Schaufenster. „Unsere Kunden sehen die Angebote dann schon, wenn sie einen Schaufensterbummel machen“, erklärt Petra Kaltschmitt. Das sei eine zusätzliche Möglichkeit zur Onlinedarstellung auf den sozialen Plattformen Instagram und Facebook. „An einem schönen Tag sind schon ein paar Menschen unterwegs – dann wird es auch gut angenommen. Trotzdem reicht das nicht aus, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. “

Der Concept-Store „lyksjø“ wollte sich mit dem Onlineauftritt noch etwas Zeit lassen. Das junge Unternehmen versucht jetzt aber mit Hochdruck, etwas auf die Beine zu stellen. „Wir haben die Schaufenster umgestaltet, die Produkte sind alle mit einer Nummer versehen. So können die Kunden einfach eine E-Mail schreiben oder uns anrufen und das gewünschte Stück bestellen“, erklärt Sabrina Kube. Alle Ladenbesitzer sagen unisono, dass es eine schwierige Zeit ist – die sie herausfordert. Sie aber trotzdem die Wertschätzung ihrer Kunden spüren. „Ich habe mir überlegt, ob dieses Abholangebot Sinn macht, aber wir versuchen einfach, aus allem das Beste zu machen“, sagt Kube. Letztlich bleibt ihr wie auch den vielen anderen Betroffenen nichts anderes übrig.