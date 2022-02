Wertvolle Synergien im Sinne des Klimaschutzes

Ketsch. Der Gemeinderat hat der Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz mit dem Rhein-Neckar-Kreis einstimmig sein Jawort erteilt. In der jüngsten Sitzung in der Rheinhalle trug der seit diesem Jahr tätige Klimaschutzmanager Hendric Glatting die Inhalte vor. Kreis und seine Kommunen bekennen sich nicht nur zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens, sondern auch des Klimaschutzgesetzes des Landes und des Klimaschutzpakts mit der Landesregierung 2020/21, sagte Glatting.

Auf dem Weg zur Verringerung von Emissionen, dem Ausbau erneuerbarer Energien, zur Vorbildfunktion und zur weitgehend klimaneutralen Verwaltung bis 2040 leistet der Kreis seinen Kommunen Unterstützung. Das geschehe durch die Beratung von Bürgern durch die Kliba GmbH, die Erstellung einer jährlichen CO2-Bilanz und die Begleitung auf dem Pfad Richtung klimaneutrale Verwaltung, hieß es.

Die Gemeinden übernehmen derweil Leistungen wie den Aufbau eines Energiemanagements für die kommunalen Liegenschaften, die Teilnahme an der Kampagne „Klimaschutzoffensive“, die Teilnahme an Netzwerktreffen, die Prüfung klimafreundlicher Wärmeversorgung oder der Benennung eines Ansprechpartners – Ketschs Klimaschutzmanager ist dabei, ein Konzept zu erstellen.

Rainer Fuchs ergriff für die CDU-Fraktion das Wort und würdigte den Klimaschutz als Thema für Gesprächsstoff mit dem Stellenwert der Corona-Pandemie mithalten könne. Die Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung sei sinnvoll, schließlich ergäben sich viele Synergien. Es handele sich aber nur um eine Vereinbarung – sie habe keinen verbindlichen Charakter. „Ich bin gespannt, welche Mittel unser Kämmerer Gerd Pfister dafür bereitstellen kann“, sagte Fuchs.

Verwaltungsumbau bis 2040

Moses Ruppert (SPD) unterstrich ebenfalls die Unverbindlichkeit des Entschlusses. Es bleibe eine Aufgabe: „Wir haben Maßnahmen für den Klimaschutz in einen verbindlichen Rahmen zu gießen.“ Um in den nächsten 18 Jahren eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung aufzubauen, sei ein Riesenschritt zu machen.

Heike Schütz (Grüne) erinnerte daran, dass die Gemeinde bereits 2014 die Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz unterschrieben habe. „Heute ist enttäuschend zu sehen, was in Ketsch für den Klimaschutz in diesen fast acht Jahren geleistet wurde. Wir hatten mit der Unterzeichnung zugesagt, bis 2020 ein Klimaschutzkonzept zu erstellen. Es liegt bis heute nicht vor. Anfang des Jahres, mit der Einstellung des Klimaschutzmanagers, wurde endlich damit begonnen, dieses Klimaschutzkonzept zu erstellen.“ Es sei das Argument gekommen, die Vereinbarung sei nicht verbindlich, nur „im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Kommunen“ – „aber wir hoffen, dass mittlerweile alle verstanden haben, dass wir umgehend aktiv werden müssen, egal ob diese Vereinbarungen verbindlich sind oder nicht. Klimaschutz lässt sich nicht aufschieben, wir haben das in Ketsch schon lange genug gemacht. Wir müssen bei unseren Planungen die Prioritäten anders setzen und den Klimaschutz mehr beachten“, forderte Heike Schütz.

Heino Völker (Freie Wähler) machte aus der Krux, weil Klimaschutz sinnvoll, in Ketsch aber kein Geld dafür da ist, folgenden Kniff: „Als Gemeinderat müssten wir eigentlich gegen die Fortschreibung stimmen. Wir müssten gegen dieses völlig unverbindliche Gedöns sein angesichts der aktuellen Finanzlage.“ Im Sinne des Klimaschutzes müsse künftig immer geschaut werden, wo man etwas tun oder wo verzichtet werden könne.

FDP-Mann Chris Brocke betonte nach vielen guten Argumenten seiner Vorredner, eine solche Fortschreibung könne man selbstverständlich schwerlich ablehnen. Doch er bezweifle, ob sie nun einen großen Unterschied für den Klimaschutz mache oder nicht.