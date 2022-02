Metropolregion. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die kommenden Tage in der Region vor Wind- und Sturmböen. Windböen seien demnach in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, zu erwarten. In der Nacht zum Donnerstag sei zudem auch mit Orkanböen zu rechnen. Diese sollen, nach Angaben des DWD, bis 21 Uhr anhalten. Betroffen sind Mannheim, Heidelberg und der restliche Rhein-Neckar-Kreis, sowie Ludwigshafen, der restliche Rhein-Pfalz-Kreis und der Kreis Bergstraße.

