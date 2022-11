Wetterfrösche als kleine Stars

Das Wetter ist oft ein rettender Anker für alle möglichen Gesprächssituationen. Man kann im Gegensatz zur Politik – oder Fußball – unverfänglicher darüber reden und leicht weitere Gesprächsfäden spinnen.

So wie Urlauber sich gerne unterhalten, wie das Wetter gerade in der jeweiligen Heimat ist, oder umgekehrt, die Daheimgebliebenen die Wetterlage in den Gebieten der urlaubenden Freunde verfolgen. Hunde- und Katzenbesitzer berichten einander von ihren Vierbeinern, die bei Regen und Wind freudig herumtollen oder aber schon beim kleinsten Regentropfen ins Trockene flüchten.

Für die Medien sind Wetternachrichten ebenfalls täglich berichtenswert. Ob über tragische Ereignisse, wie Flutkatastrophen und Stürme – wobei in die wiederum stets auch die Politik hineinspielt – bis zum unbeschwerten Vergnügen über alle Jahreszeiten.

So finden sich über die Jahreszeiten verteilt, Tipps zur angepassten Kleidung, genügend Flüssigkeitsaufnahme bei Hitze oder vorsichtigem Verhalten bei Schnee und Eis.

Im Fernsehen haben sich die Wetterberichte zu Wettershows entwickelt und manche der Wetterfrösche wurden damit zu kleinen Stars. Das manchmal schnöde Wetter wird gerne mit Berichten zu allerlei Themen garniert. Mal redet ein Moderator wie ein Pastor und verkündet mit entsprechender Gestik Weisheiten zum Wetter, mal sitzt einer auf einem Traktor oder steht im Kuhstall, um Bauernregeln loszuwerden.

So erfährt man zwar vieles über Schafskälte, den Siebenschläfertag, die „Kalte Sophie“ oder gar die Hundstage – nur wie das Wetter am kommenden Tag wird, hat man dabei oftmals „verschwitzt“.

Aber, kein Problem, das kann man ja morgens in aller Ruhe ganz leicht aus der Tageszeitung und dem Blick aus dem Fenster erfahren.