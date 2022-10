Wie die Klimakrise Frauen trifft

Der Titel eines in der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen angebotenen Onlinevortrags am Mittwoch, 2. November, von 19 bis 20.30 Uhr klingt spannend: „Gender trifft Erderwärmung – was hat die Klimakrise mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Folgen der Klimakrise treffen die Menschen unterschiedlich. Während der globale Norden Hauptverursacher ist, leiden Menschen im Globalen Süden unmittelbar an den Auswirkungen. Besonders betroffen sind Frauen. Geschlechterrollen bestimmen ihren sozialen Status, die Arbeitsaufteilung, Zugänge zu Ressourcen und politische Teilhabe. Wassermangel und andere Klimaeffekte beeinträchtigen darüber hinaus massiv ihre Entwicklungsmöglichkeiten.

Die kostenlose Veranstaltung innerhalb der Reihe „Stadt.Land. Welt.-Web“ des Deutschen Volkshochschulverbandes beleuchtet die Frage, wie Genderaspekte in der Klimapolitik stärker berücksichtigt werden müssen. Eine Anmeldung bis 31. Oktober ist erwünscht, Nummer 06202/2 09 50. vhs