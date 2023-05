Wie eine große Familie

Schwetzingen und seine vielen engagierten Kommunalpolitiker, Rathausmitarbeitende, Gemeinderäte, Vereinsmitglieder – also Bürgerinnen und Bürger – machen etwas vor, von dem die Welt viel mehr vertragen kann: herzliche Gastlichkeit und gelebte Freundschaften über Grenzen hinweg. Kommen Delegationen der Partnerkommunen wie zum Spargelsamstag in die Stadt, so ist das wie ein großes Familientreffen. Man kennt sich, man schätzt sich. Da ruft Marie Viroux aus Lunéville bekannten Gesichtern schon von weitem ein „Bonjour“ zu und winkt mit der guten gebrannten Mirabelle. Am Stand der Bajuwaren kommen Schwetzinger Freunde nicht ohne ein Prosit mit einem Juliusbräu-Bier vorbei (mein Kollege Andreas Lin hatte es da besonders schwer). Und unser Chefredakteur Jürgen Gruler freute sich am Spargelsamstag so sehr darüber, dass er von Fredericksburgern wiedererkannt wurde, denen er vor elf Jahren bei seiner Reise in die USA begegnete.

Apropos Wiedersehensfreude: Die war auch bei Annika Zipf groß. Sie wurde herzlich von Matt und Cindie Kelly begrüßt. 2014 hatte die damalige duale Studentin bei der Stadt Schwetzingen ein vierwöchiges Praktikum in Fredericksburg absolviert und in dieser Zeit bei den Kellys gewohnt. Der Kontakt hält bis heute. Und nicht nur dieser: Viele Schwetzinger luden Freunde aus den Partnergemeinden zu sich ein und unternahmen mit ihnen Ausflüge. Bei der Familie von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl verlebten unter anderem Matt und Cindie Kelly sowie Brenda und Eric Martin mit weiteren Schwetzinger Gästen einen gediegenen Barbecue-Abend. Klar war das Gesprächsstoff am Spargelsamstag. Und diese schönen Erinnerungen werden sicher auch beim nächsten Treffen wieder geteilt.