Wie es früher einmal war

Der nächste Seniorennachmittag der evangelischen Kirchengemeinde findet am Montag, 25. April, um 15 Uhr im Lutherhaus in Schwetzingen statt. Unter dem Thema „Großmutters Küche – Spiele am Bach“ wird er durchgeführt von Jutta Juhl, Mitarbeiterin des bisherigen ökumenischen Seniorentreffs im Schälzig, und Diakonin Margit Rothe.

An diesem Nachmittag werden alle Besucherinnen und Besucher sich auf leichte Weise zurückversetzen können in die eigene Kindheit und Jugend. Alte Küchengeräte und Spielutensilien werden dazu anregen, sich zu erinnern, wie es denn früher so war. Auch Musik und Fotos „von früher“ werden dabei helfen, einen Ausflug in die Vergangenheit zu machen und dabei so manche Schätze zu heben.

Frauen und Männer, die sich interessieren und die Lust auf diesen Erinnerungsnachmittag haben, sind hierzu willkommen. Ein Kaffeetrinken gehört freilich auch zum Programm.

Im Lutherhaus gilt weiterhin die Maskenpflicht. zg