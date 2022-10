Wie fördert Schwetzingen das Radfahren?

Schwetzingen. Die große Online-Umfrage zum ADFC-Fahrradklima-Test 2022 hat am 1. September begonnen. Alle zwei Jahre fragt der Fahrradclub ADFC die Radfahrenden in ganz Deutschland, wie es um die Fahrrad-freundlichkeit bestellt ist. Die Ergebnisse helfen Städten und Gemeinden dabei, ihre Fahrradfreundlichkeit zu bestimmen und gezielt Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen, teilt die Stadtverwaltung mit. Also wie fahrradfreundlich ist Schwetzingen? Auf www.fahrradklima-test.adfc. de können Radfahrer und Radfahrerinnen bis zum 30. November an der Online-Umfrage teilnehmen. Bei den Fragen geht es vor allem darum, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und inwieweit die Stadt das Fahrradfahren fördert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf dem Pendelverkehr zwischen Nachbarorten. Damit fundierte Ergebnisse erzielt werden können, müssen für Schwetzingen mindestens 50 Teilnahmen an der Umfrage vorliegen. Bei größeren Städten sind mindestens 75 oder gar 100 Abstimmungsergebnisse nötig.

Steigende Teilnehmerzahlen

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum zehnten Mal statt – seit 2012 im Zwei-Jahres-Rhythmus. Möglich gemacht hat das eine Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Die Zahl der Teilnehmenden hat sich seither immer weiter gesteigert – 2012 waren es 80000, im Jahr 2020 haben sich schon mehr als doppelt so viele Menschen an der Umfrage beteiligt.

Die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 2022 werden im Frühjahr 2023 vorliegen. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. Vor zwei Jahren erreichte Schwetzingen mit der Note 3,48 in der Größenklasse 20 000 bis 50 000 Einwohner einen Platz im Mittelfeld.