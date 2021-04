Wie geht es den Jugendlichen?

Andi Kroll vom Jugendbüro hat mit ihren Kollegen der Jugendarbeit aus dem Rhein-Neckar-Kreis ein „Corona-Projekt“ für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren ins Leben gerufen. Dazu werden alle Schwetzinger dieser Altersgruppe einen Brief bekommen, der über das Projekt informiert.

Sie wollen herausfinden, was Corona mit den jungen Leuten macht. Wie gehen Sie mit der Situation um, wie verändert sich das Leben, was fehlt den Jugendlichen? Dazu können Geschichten, Bilder oder Songs eingeschickt werden. Am Ende des Jahres werden alle Ergebnisse in einem Buch veröffentlicht. Dazu gibt es zwei Treffen – entweder digital per Zoom am Donnerstag, 29. April, um 18 Uhr oder analog am Donnerstag, 6. Mai, um 18 Uhr im Saal des Jugendzentrums. zg