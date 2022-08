Wie Jagdhunde

Ob Jagdhunde einen Sinn für die Schönheit eines Waldes haben oder gar für Ökologie? Wohl eher nicht. Von der Veranlagung und Ausbildung her sind sie auf das Ziel fixiert, für den Jäger oder die Jägerin die Beute aufzuspüren. Die tragen für das Ge-schehen im Wald dann auch die Verantwortung.

Bei manchen Menschen kann man Ähnliches beobachten. Zielstrebig lösen sie Aufträge und Aufgaben in ihrem Spezialgebiet. In Gesprächen tauen sie erst auf, wenn sie „ihr“ Thema ausführlich besprechen können, anderes empfinden sie eher als nebensächlich.

Eindimensionale Fokussierungen gibt es in allen Berufen. Mit dem Ziel, seinen Mandanten zu entlasten, blendet der Strafverteidiger während des Verfahrens, Moraltheorien ebenso aus wie der in sein Forschungsziel verbissene Wissenschaftler ethische Fragen. Schwierig wird es, wenn es darum geht, wie weit durch Forschung in die Grundlagen der Natur, globale Sicherheit, oder bestehendes und zukünftiges Leben von Menschen und Tieren eingegriffen wird. So sind bei Stichworten wie „Tierversuche“ oder „Genmanipulation“ gesellschaftliche Bewertungen zwingend. Nur durch eine breite Informationsbasis in der öffentlichen Diskussion flankiert durch Ethikkommissionen und letztlich entsprechender Gesetzgebung kann ein weitgehendes Grundverständnis erreicht werden.

Und nur so erschwert man Demagogen das „Wildern“ und Manipulieren in solchen für eine Gemeinschaft existenziellen Themen.