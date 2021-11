Wie können Rüstungsmilliarden besser investiert werden?

Die Initiative „Sicherheit neu denken“ setzt sich ein für einen Wechsel von einer militärisch geprägten zu einer zivilen Sicherheitspolitik, die Instrumente der gewaltfreien Konfliktbearbeitung umsetzt. Ein Szenario, das auf der Basis wissenschaftlicher und militärhistorischer Erkenntnisse entwickelt wurde, lädt ein, Zukunft neu zu denken und Schritte zu einem nachhaltigen, gerechten Frieden zu wagen. Was könnte sich ändern, wenn wir die jährlich ausgegebenen 80 Milliarden Euro nicht mehr in militärische Konfliktbearbeitung steckten, sondern in zivile Krisenprävention?

Ein solcher Transformationsprozess muss in allen gesellschaftlichen Bereichen stattfinden, angefangen vom Lernen der Friedensfähigkeit in der Zivilgesellschaft, über faire Außen- und Handelsbeziehungen bis hin zur Konversion militärischer Strukturen. Darum geht es in einem Diskussionsforum am Mittwoch, 10. November, 19 bis 21 Uhr im Lutherhaus, Mannheimer Straße 36 in Schwetzingen.

Ralf Becker, Koordinator der bundesweiten Initiative „Sicherheit neu denken“, wird dieses Szenario anschaulich darlegen, konkrete Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen und sich dann den Fragen und Diskussionsbeiträgen der Veranstaltungsteilnehmenden stellen. Der Abend wird initiiert von der evangelischen Kirchengemeinde Schwetzingen und der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen in Kooperation mit der Initiative „Sicherheit neu denken“, dem evangelischen Dekanat Südliche Kurpfalz, der evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd, dem ökumenischen Bildungszentrum Sanctclara, Pax Christi, der evangelischen Landeskirche und der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner. Der Eintritt ist frei. Es gilt 3G und Maskenpflicht. zg