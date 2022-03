Wie meine Liebe zu Russland weiter abnahm

Sofia. Ein Gastbeitrag von Hendrik Sittig

Da ist sie wieder. Die Angst, die Ungewissheit. Jeden Morgen beim Aufwachen seit einigen Tagen. Die Angst, dass Putins Armee in Kiew eingefallen ist, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gefangen oder gar getötet wurden, dass Wladimir Putin gewonnen hat; zumindest militärisch. Die Gefahr ist real und wird – je näher die russischen Truppen Kiew kommen – realer. In meinem Büro läuft den ganzen Tag CNN und Tagesschau24. Es ist herzzerreißend, all diese Bilder von einschlagenden Bomben, von Zerstörung, flüchtenden Menschen, weinenden Frauen und Kindern zu sehen. Mitten in Europa, in unserer Nachbarschaft.

Warum fasst mich das alles so emotional an? Ich habe viele Jahre in Russland gelebt, ich war in der Ukraine, ich spreche fließend Russisch, ich habe viele persönliche Beziehungen nach Russland. Damit verbunden ist eine Liebe zu Land, Kultur und Menschen, die in den vergangenen Jahren immer weiter abnahm angesichts der innenpolitischen Entwicklungen in Russland, für die vor allem der russische Präsident Wladimir Putin Verantwortung trägt.

Putin hat nie seine Rolle abgelegt

Zur Person: Hendrik Sittig Hendrik Sittig ist seit 2018 Leiter des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Sofia, Bulgarien.

Seinen journalistischen Lebensweg begann er 1994 mit einem zweijährigen Volontariat bei der Südthüringer Zeitung, der gemeinsamen Station mit Katja Bauroth, Redaktionsleiterin der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung.

Er studierte Journalistik und Psychologie an der Universität Leipzig. Danach folgten Arbeitsstationen beim MDR in Leipzig und RBB in Berlin.

In Russland war er bei einer deutschsprachigen Zeitung in Westsibirien und später für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Moskau tätig. Er hatte Arbeitsstipendien in Georgien, Polen, Belarus und der Ukraine.

Seinen Lebensweg im Kreml verfolge ich seit seiner Amtsübernahme zum Jahreswechsel 1999 bis 2000. Zu dieser Zeit arbeitete ich bei einer deutschsprachigen Zeitung in Sibirien. An dem Silvestertag schaute ich Boris Jelzins Rücktrittsrede im Fernsehen. Draußen waren es minus 34 Grad.

Ja, es stimmt: Mit dem jungen Wladimir Putin, der mit seiner deutschsprachigen Rede im Bundestag 2001 die Herzen der Deutschen erwärmte, waren viele Hoffnungen verbunden und er verband Hoffnung mit „dem Westen“. Was wäre gewesen, wenn die westliche Staatengemeinschaft ihn ernster genommen hätte und ihn besser eingebunden hätte? Diese Frage verbunden mit dem kausalen Vorwurf „der Westen ist schuld“ hört man immer wieder. Abgesehen davon, dass es grundsätzlich immer mühsam ist, über die Geschichte im Konjunktiv zu sprechen, ist in diesem Narrativ heute viele Jahre später nur noch ein Körnchen Wahrheit übrig.

Gerade Deutschland hat immer wieder versucht, Russland einzubinden und die sogenannten Kommunikationskanäle offen zu halten, was jedoch schwierig ist, wenn die andere Seite schweigt oder mit Lügen antwortet. Auf zivilgesellschaftlicher Ebene gab es sehr viele gemeinsame Projekte. Ich selbst war viele Jahre im Deutsch-Russischen Forum, der wichtigsten zivilgesellschaftlichen Organisation in diesem Bereich, aktiv und habe solche Projekte unterstützt. Ich erinnere auch an die vom damaligen deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier angebotene Modernisierungspartnerschaft mit Russland.

Aber: Egal, was damals war und versäumt wurde – nichts aber auch gar nichts kann all die Taten, die in den vergangenen Jahren von Putin ausgelöst wurden und für die er verantwortlich ist, rechtfertigen: radikale Unterdrückung der Opposition, Mordanschläge auf Gegner, Gleichschaltung der Medien, Verbreitung von dümmsten Lügen und Propaganda, Annexion der Krim, staatliches Dopingsystem, Aufbau eines kleptomanischen Kreml-Regimes – und nun der Überfall auf die friedliche Ukraine.

Nach all den Jahren meiner Beobachtungen muss ich leider konstatieren: Herr Putin ist nie aus seiner Rolle als kommunistischer Sowjet-Geheimdienstmann, die er sich in seiner Kindheit immer ausgemalt hat, herausgekommen.

Dieses Denken und das Trauma über den Zusammenbruch der Sowjetunion hat ihn immer geprägt – bis heute.

Beitrittsperspektive für Ukraine

Und dann dieses ewige vom Kreml verbreitete Narrativ der Nato-Bedrohung für Russland. Die angebliche Eingrenzung Russlands und die damit verbundene militärische Gefahr für das Land waren nie etwas anderes als ein kommunikatives Mittel, um sich innenpolitisch zu festigen und zu rechtfertigen. Dahinter stand immer die Angst vor Machtverlust, vor Demokratie und Rechtsstaat. Die Nato ist ein Verteidigungsbündnis und kein Aggressor, als das sich das heutige Putin-Russland herausstellt. Sie war nie eine Bedrohung für Russland und wollte dies auch nie sein. Und die Osterweiterung der Nato, die allein nach den Wünschen souveräner Staaten erfolgte, war richtig. Andernfalls hätten wir heute eine ganz andere Bedrohungslage. Das heißt auch, wenn die Ukraine diesen Angriffskrieg Russlands übersteht, müssen die Ukrainer eine Beitrittsperspektive für die EU und die Nato bekommen.

Wladimir Putin hat sein Land in die weltweite Isolation geführt. Die gestern eilends einberufene UN-Vollversammlung hat den russischen Einmarsch in die Ukraine in einer Resolution mit überwältigender Mehrheit verurteilt. Lediglich Belarus, Nordkorea, Eritrea und Syrien stimmten dagegen. Das spricht für sich.

Es ist mein tiefster Wunsch, dass das russländische Volk endlich wieder aufwacht und erkennt, dass Herr Putin es nicht in eine prosperierende Zukunft führen kann und wird.