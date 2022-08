Wie passt Rot zu Blau?

Rot und Blau – wie kommen diese Farben zusammen? Beim Besuch des Museums Blau in Schwetzingen interessierten sich die SPD-Senioren des Ortsvereins auch für diese Frage und erfuhren, dass die Farb-Antagonisten durchaus in der Geschichte der Farben eine Rolle spielten, etwa bei der Kleidung der Könige im Mittelalter: Blau war die Farbe der Gottestreue, Rot war die Farbe von hoher Ehre. Zumal die Farbe, früher gewonnen aus der Purpurschnecke, kostbarer als Gold gewesen war.

Bei der Führung durch das Museum Blau durch Mitbegründer Maximilian Finger war diese Betrachtung nur ein Randthema. Im Mittelpunkt stand das Interesse der SPD-Senioren, mehr über die nunmehr seit fünf Jahren in Schwetzingen bestehende Instituation zu erfahren und einen Einblick in die Farbe Blau zu erhalten. Das private Museum wurde durch den künstlerischen Leiter des hiesigen Kunstvereins Dr. Schuth im Jahr 2017 eröffnet, es ist das weltweit einzige seiner Art und stellt die Vielfältigkeit der Farbe Blau dar.

Insgesamt sind dort 1500 Exponate zu bewundern. Blau gehört zu den ältesten von Menschen genutzten Farben. In der Antike gewann man den Farbstoff aus der Indigo-Pflanze und seit dem Mittelalter aus der Pflanze Färberwaid. Bis ins 18. Jahrhundert waren mineralische Farbstoffe wie Ultramarin aus dem Halbedelstein Lapislazuli sowie Azurit in Verwendung.

Mit dem synthetisch produzierten Indigo gelang dann ein Durchbruch für die Blaufärbung von Kleiderstoffen. Der blaue Jeans-Stoff und andere Blaufärber-Stoffe gewannen zunehmende Beliebtheit.

Die Vielseitigkeit der Farbe Blau wird im Museum in 15 Räumen dargestellt und umspannt sowohl die Historie des Farbstoffs als auch die heutige Verwendung in der Glas- und Porzellanmanufaktur, in der Mode oder im täglichen Leben. Blau steht für Sauberkeit, ein blauer Himmel oder die blaue Stunde werden als angenehm empfunden.

Besuch ist sehr empfehlenswert

Die SPD-Senioren erhielten eine spannende Museumsführung und waren sich einig, dass Mitbürger, die noch nicht im Museum Blau gewesen sind einen baldigen Besuch einplanen sollten. Das Museum ist in diesem Jahr nur noch bis zum Oktober geöffnet. Maximilian Finger wies schließlich noch darauf hin, dass das Museum Blau Kindern eine Beteiligung im Ferienprogramm anbietet. wm