Wie wär es mal mit Dosenbier?

Bei Dosenbier fallen den meisten Menschen eine Menge Dinge ein – eine digitale Bierprobe gehört sicher nicht zwangsläufig dazu. Die Welde Biersommeliers haben sich für ihre nächste digitale Bierprobe am Samstag, 19. Juni, 19 Uhr, live aus dem Welde Brauhaus in Schwetzingen dieser speziellen Verpackung zugewandt, denn in die runden Gefäße wird auch richtig guter Gerstensaft abgefüllt, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter dem Titel „Yes we can“ gehen sie den folgenden Fragen nach: Wo liegen die Vorteile für die Dose? Und wie berechtigt oder falsch sind die Vorurteile gegenüber der Bierdose?

AdUnit urban-intext1

„Es ist Zeit, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen“, findet Biersommelier Malte Brusermann. Bier in Dosen habe vielfach einen schlechten Ruf und das oft zu Unrecht, ist sich der Fachmann sicher. Immerhin war es Bier, das 1935 in die erste Dose überhaupt gefüllt wurde. Damals noch aus Weißblech und mit rund 100 Gramm Leergewicht ganz schön schwer, wurde in den 1950er Jahren die leichtere Variante aus Schwarzblech entwickelt, bevor 1958 die noch leichtere Aluminiumdose in den Handel kam. Heute wiegt so eine 0,33-Liter-Dose nur noch wenige Gramm und ihre Wände sind hauchdünn. Mittlerweile werden die allermeisten Dosen aus recyceltem Material hergestellt.

Diesmal geht es um Vorzüge und Nachteile von Dosenbieren. © Welde

Wie also schmeckt denn nun das Hachenburger Pils aus Hachenburg und dem schönen Westerwald in der 0,5-Liter-Dose? Und geht das denn, eine Berliner Weisse mit ganz viel Frucht drin in die Dose zu füllen, wie die Brauerei BRLO das mit ihrer „Berlin Jam“ macht? In Hamburg greifen die Superfreunde ebenfalls zum Aluminium, um das nur für kurze Zeit verfügbare IPA „You are not alone“ abzufüllen. Dass die sparsamen Schotten von Brewdog aus Aberdeen lieber Alu als Glas nutzen, verwundert nicht. Aber dass sie ihr IPA namens „Duopolis Oat Cream DDH“ (Double Dry Hopped = zweimal kaltgehopft) in die Dose füllen – ob das wohl funktioniert? Die Amerikaner schrecken ja sowieso vor nichts zurück. Von dort, genauer aus dem kalifornischen Los Angeles, kommt das „Nitro Merlin Milk Stout“. Die Brauerei Firestone Walker füllt das tiefschwarze Stout in Dosen ab und versetzt das Bier mit einem höheren Anteil Stickstoff.

Mitmachen und gewinnen

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Corona-Lockerungen Gastronomie: Das Leben kehrt in Schwetzingen wieder zurück Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Digitalisierungsschub So reagieren Familienunternehmen auf Corona-Bedingungen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben Wie wär’s mit Bierchen zum Vatertag? Mehr erfahren

Unsere Zeitung verlost zwei Bierpakete für die Probe. Schreiben Sie bis Dienstag, 15. Juni, 12 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Dosenbier. Die Gewinner werden ausgelost und am Dienstag benachrichtigt. Die Pakete für die Probe können bis Mittwoch, 16. Juni, 12 Uhr, unter www.digitalebierprobe.de bestellt werden.



AdUnit urban-intext2

Info: Die Bierprobe gibt es unter https://www.youtube.com/user/Weldebier