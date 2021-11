Wie wär’s mal mit Hamlet im Theater am Puls?

Liebe. Hass. Wut. Trauer. Vergeltung. Freundschaft. Lust. Zerstörung. Selbstzerstörung. William Shakespeares Hamlet entstand um 1600, doch der Inhalt aus dem Mittelalter galt zu dieser Zeit wie auch davor und ist genauso heute noch aktuell. Das hat Joerg Steve Mohr wunderbar in seiner Inszenierung des Klassikers umgesetzt.

Hamlet im Theater am Puls (TaP) in Schwetzingen lässt eine Menge Raum für Interpretationen und das nicht nur wegen der derzeit maximal zulässigen Besucherzahl von 45 Personen (2G). An diesem Freitag, 19. November, um 20 Uhr steht die fantastischen Darsteller wieder auf der Bühne.

Mohr ist es gelungen, einen zeitgemäßen Hamlet zu schaffen und hat diesem seine Handschrift mustergültig aufgedrückt. Er hangelt sich dabei am Stoff der Tragödie in ihren Grundzügen entlang, behält Textpassagen bei, hier und da (etwas frivol) aufgepeppt, und trotz aller Dramatik mit einer dezenten Prise Humor versehen. An verbalen Wow-Effekten, die möglicherweise nicht jeden Geschmack treffen, hat er nicht gespart. Und die Protagonisten reduzierte er auf sieben – jeder für sich brillant besetzt. Es ist eine Inszenierung für ganz große Bühnen, die man sich in dieser fast privaten Atmosphäre nicht entgehen lassen sollte.

Karten (24 Euro, ermäßigt 18, Schüler 12 Euro) gibt es via Telefon 06202/9 26 99 96, unter www.theater-am-puls.de, im SZ-Kundenforum und an der Abendkasse.

Eine Besprechung von Hamlet gibt es hier.

