Wie wär’s mid a Greisel?

Also es s’is jo ä Schond, wie monsche Mensche mid ihrer Benzinkudsch durch des Lond fahre. On der B535 beim Hirschagger – do glebberds jo ball jede Woch. Isch mähn jo, do hod ma a vum Schdroßebauomd schunn in Fehler gemachd. Awer mir Deidsche sinn o’schoins ä bisl schwerfellisch, ämol ebbes naies zu browiere. Ich sag: In Fronkreich hed ma, wie schunn seit viele Jahrzähnde, do zwee Greisel gemachd – fädisch! Un ma kännd donn a nimmie so rase.

Was nidzd do ä 50er Schild, wonn immer noch mid 70 oder 80 gfahre werd? Der Greisel in da Nordschdadt om Rondell, a der is doch Glasse, wonn des Benzin näd so daier wer, isch glab, isch ded do schdundelong im Kreis rumfahre, des hod ma doch gud gemachd.

A do unne, on der B535, konn die Bolizei un a die Feierwehr ä Dienschdschdell eurichde, donn werese a immer glei do un kände a zwischedursch Frühschdig mache. Was die dabische Schdroßegreizunge schun Geld gekoschd hawe, gehd uff kä Kuhhaud. Kabude Audos, valedzde Mensche, Krongehauskoschde, DRK-Reddungswarrekoschde, Feierwehrkoschde, Gerischdskoschde Bolizeikoschde – die hedde vielleischd schunn in monsche Reiwer fonge känne, awer nä, sie schdehe on der B535 im Hirschagger.

Alä schun des Papier fa die viele Formulare un Rechnunge, umgfahrene Schdroßeschilder, dregischer un ölverschmierder Schdroßebelag, Verdienschdausfall, un Kinner die greune weil die Alde verledzd oder im Grongehaus sinn. Gschdorwe is glawisch noch niemond, awer des missd doch a näd soi.

Awer naie Kaefzed müße, so wie im ledschde Fall, a noch gekaafd wärre. Fa des viele Geld, wu do unedisch verpulverd werd, kännd ma die Eufassunge vun de Greisel a noch vergolde!

Awer ä guds hod die Gschischd donn doch. Es sinn immerhin zehn Audo bewegd un 27 Persone beschefdischd gewesd. Dazu noch Reschdsowald, Richter, Versicherungverdreder un Grongehauspersonal.

So jedz hawisch ämol Luft abgelossd – isch glab awer a, des män näd blos isch!