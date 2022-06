Schwetzingen. Rund 150 Parks und Gärten in ganz Deutschland laden an diesem ersten Juni-Wochenende zum fünften Mal zu den Aktionstagen „Rendezvous im Garten“ ein. Diese bieten Besucherinnen und Besucher außergewöhnliche Gartenerlebnisse - diesmal unter dem Thema „Gärten gestalten Klima“. Auch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sind mit dem Schwetzinger Schlossgarten dabei und bieten vom 3. bis 5. Juni verschiedene Führungen an. Hier gibt es die Angebote auf einen Blick.

