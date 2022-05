Schwetzingen. Zwei Sonderführungen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laden zur Entspannung in den Schwetzinger Schlossgarten ein: Am Donnerstag, 26. Mai, um 14.30 Uhr reizen „Die Theres' und d'Frau Schäufele“ die Lachmuskeln der Besucherinnen und Besucher. Meditativ ist das „Gartenbaden“ am Sonntag, 29. Mai, um 18 Uhr. Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 06221/658880.

