Wie wär’s mit Rücksicht?

Schüler auf ihren Fahrrädern benutzen sehr gerne den Parkplatz am Rewe- und Denn’s Biomarkt in der Scheffelstraße in Schwetzingen als Abkürzung. Das verärgert Einkaufende und Autofahrer, vor allem, weil mancher Radler dabei nicht unbedingt rücksichtsvoll in die Pedale tritt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Thüning © siehe Bildtext

Rücksichtnahme ist hier das Gebot der Stunde – für alle. Für die radelnden Schüler. Für die Fußgänger und Autofahrer. Denn in einem öffentlichen Raum, den dieser Parkplatz darstellt, dürfen sich nun mal alle frei bewegen.

Doch eines ist auch klar: Es liegt letztlich an jedem selbst, wie er das Miteinander pflegt. Und Eltern stehen in der Pflicht, sich um das Verkehrsverhalten ihrer Kinder zu kümmern. Das hört nicht beim Dreiradfahrenlernen auf, sondern zieht sich sogar bis hin zum Führerschein.

Als Kind, als Jugendlicher macht man sich selten derart verantwortungsvolle Gedanken, daran erinnert sich auch jeder Erwachsene bestimmt – denn letztlich waren wir alle einmal jung und möglicherweise auch ein bisschen unvernünftig hier und da.

Bleiben zwei Dinge: Zum einen der Appell an die Schüler, den Weg zu nutzen, der für sie als Fußgänger und Radfahrer vorgesehen ist diesseits des Parkplatzes – auch zu ihrer eigenen Sicherheit. Und zum anderen vielleicht der Vorschlag, zwischen 12 und 13 Uhr – zur Sturm- und Drangphase der heimeilenden Kinder einfach das Areal zu meiden und zu einem anderen Zeitpunkt die Einkäufe zu erledigen.

Oberstes Gebot ist also letztlich wieder eines: die gegenseitige Rücksichtnahme. Davon hat es in der heutigen Zeit leider viel zu wenig. Und der Parkplatz wäre doch eine schöne Übungsfläche dafür.