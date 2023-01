Wie wär’s mit Satire?

Im Theater am Puls in Schwetzingen darf am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr wieder ordentlich gelacht werden: Mit „Büro, Büro“ steht ein musikalischer Georg Kreisler-Satiereabend auf dem Programm. Die bösartig-satirischen Lieder des Altmeisters sind vieleng geläufig – wenn nicht: Einfach ins Theater am Puls gehen! Kreisler, selbst ein literarisch-musikalisches Genie, spiegelt immer mit Witz und einem Augenzwinkern auf sehr unterhaltsame Weise gekonnt unsere Gesellschaft wider. Karten gibt es im SZ-Kundenforum und unter www.theater-am-puls.de. / kaba

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1