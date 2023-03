Wie wär’s mit „schlesen“?

Wir Menschen denken über unsere Eigenarten oft, dass wir sie allein hätten, aber wahrscheinlich ist es so, dass wir uns in irgendeiner Gruppe wiederfinden. Als an einem Abend mit der Familie das Gespräch auf den Medienkonsum kam, ging es nur am Rande um das Fernsehen, sondern um Lesegewohnheiten.

Die eifrigen Leserinnen und Leser in der Runde haben stets einige Bücher zur Hand und befinden sich im Ringtausch innerhalb und außerhalb der Familie. Die Interessengebiete sind breit gefächert, von Sachbüchern bis zu „am liebsten Krimi“ oder „moderne“ Frauenromane. Dabei wird munter empfohlen und gelegentlich auch etwas missioniert.

Die Lesegewohnheiten variieren ebenfalls: Der berufliche Vielleser, umgeben von Akten, Vorgängen und Gesetzen, dreht nach der Arbeit lieber mit dem Fahrrad einige Runden, um abzuschalten. Lesen zur Entspannung findet bei ihm unter der Woche eher nicht statt. Genüssliche Lesezeit ist, mit der Ausgabe der Zeitung vorweg und später mit einem Buch, dem Wochenende vorbehalten. Andere dagegen lesen fast täglich und in unterschiedlichem Tempo. In einem Ruck, ohne sich durch irgendwas stören zu lassen, ebenso wie die „Über-mehrere-Tage“-Leser. Diese genießen es, immer wieder neu in die Handlung einzusteigen.

Eines haben allerdings alle gemeinsam: Hin- und wieder haben sie ganz entspannt „geschlesen“. Mit dem Buch in der Hand fielen ihnen nämlich die Augen zu und sie haben selig geschlummert. Mit diesem „Schlummern und Lesen“ schließt sich auch der Kreis zum Fernsehen.

Es gibt ja augenzwinkernde Aussagen, dass gegen Mitternacht die Zahl der Schlummernden vor den Fernsehgeräten höher ist als manche normale Quote der dritten Programme.