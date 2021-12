Schwetzingen Wie wär’s mit veganen Orangen-Schoko-Kipferln?

Die Küchen verwandeln sich wieder in große Plätzchenbackstuben. Was kommt bei Ihnen in die Plätzchenschüssel? Geht’s ganz klassisch zu oder probieren Sie auch gern Neues aus? Food-Bloggerin Vanessa Schäfer, die als „Schürzenträgerin“ mit ihren kreativen Rezepten und Ideen die vegane Genusswelt bereichert, bietet für jene, die auf tierische Produkte verzichten möchten, schmackhafte Alternativen. Wir stellen einen ganz kleine Auswahl in den nächsten Tagen vor – viel mehr Inspiration bietet die Redakteurin, Autorin und vegane Ernährungsberaterin unter www.schuerzentraegerin.de. {element} Zum Auftakt gibt es eine Alternative zu den beliebten VanilleKipferlnn und zwar vegane Orangen-Schoko-Kipferln. Die Zutaten haben wir extra aufgeführt (Infobox). Also am besten alles bereitstellen, große Schüssel aus dem Schrank holen, Schürze überstreifen und los geht’s. Und so funktioniert’s {furtherread} Die Zubereitung empfiehlt „Schürzenträgerin“ Vanessa Schäfer wie folgt: Schritt eins: Hacke zunächst die Zartbitterschokolade. Füge dann Dinkel- und Stärkemehl zusammen mit dem Backpulver, dem Zucker sowie dem Salz in eine große Rührschüssel. Die trockenen Zutaten miteinander vermengen, ehe du das in Wasser angerührte Sojamehl, den Abrieb der Orange und die vegane Butter hinzufügst. Alles zu einem glatten Teig kneten und die gehackte Schokolade mit einkneten. Den Teig zu einer Kugel formen und eingewickelt in Frischhaltefolie für eine halbe Stunde kalt stellen. Schritt zwei: Den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Unterlage zu einer Rolle formen und von diese rund zwei Zentimeter dicke Portionen abschneiden. Diese zu Kipferln formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den Teig komplett zu Kipferln verarbeiten und diese für etwa zehn bis zwölf Minuten (je nach Backofen) backen. Die Kipferln auf einem Rost auskühlen lassen. Schritt drei: Während die Kipferln auskühlen, kannst du die Zartbitterkuvertüre im Wasserbad schmelzen. Sobald sie geschmolzen ist, in einen Spritzbeutel geben und die Plätzchen verzieren. Alternativ kannst du die Schokolade auch mit einem kleinen Löffel auf die Kipferln träufeln oder diese einfach mit den Spitzen in die Kuvertüre tunken. Die Schokolade gut trocknen lassen, bevor du die Plätzchen in Dosen verstaust. kaba Info: Einen Podcast mit Vanessa Schäfer gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/podcast

Mehr erfahren