Die evangelische Kirchengemeinde in Schwetzingen lädt an diesem Sonntag, 7. November, um 18 Uhr in die Stadtkirche zum Friedensgottesdienst ein.

Vorbereitet und gestaltet wird er von einem Team aus dem Kirchengemeinderat: Holger Hamm (Prädikant) und Günther Keim sowie Hanna Schwichtenberg. Die Orgelmusik steuert Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer bei. Das Gebet für den Frieden findet innerhalb der ökumenischen Friedensdekade statt, die unter dem Motto „Reichweite Frieden“ steht.

Seit über 40 Jahren engagiert sich die jährliche Friedensdekade für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Sie leistet damit einen Beitrag zur friedenspolitischen Willensbildung in der Kirche, den Gemeinden und der Gesellschaft. In diesem Jahr steht im Zentrum die Frage: „Wie weit reicht der Frieden?“ – Frieden kommt nicht von allein, er muss gewollt, gesucht und gestaltet werden. Der friedlosen Realität stellt die Bibel im Buch des Propheten Jesaja (Kapitel 10/11) die Vision eines Friedensreiches entgegen. Die Bitte des Vaterunsers „Dein Reich komme“ drückt die Sehnsucht aus nach Frieden und Gerechtigkeit. Das Gebet wird im Friedensgottesdienst ergänzt durch das gemeinsame Feiern des Abendmahls als Versöhnungsmahl.

Am Vormittag um 9.30 Uhr gibt es in der St. Josefskapelle im Hirschacker einen Gottesdienst mit Abendmahlsfeier. Holger Hamm wird auch diesen leiten, die musikalische Gestaltung liegt bei Dorothea Strieker.

Für beide Gottesdienste ist keine Anmeldung erforderlich. Maskenpflicht und die Abstandsregeln sind zu beachten. zg