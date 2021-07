Wieder ein Morgenpost-Briefkasten in der Carl-Theodor-Straße

Schwetzingen. Nachdem es zwei Monate keinen Briefkasten des Morgenpost-Briefservice in der Carl-Theodor-Straße gegeben hat, ist er am Mittwoch wieder aufgestellt worden. Er befindet sich vor dem Eingang des Kundenforums der Schwetzinger Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2.

Zuvor hatte es einen Morgenpost-Briefkasten auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegeben. In der Zwischenzeit war es möglich, die Post im Kundenforum der Zeitung abzuliefern. Ab jetzt kann dafür wieder der Briefkasten genutzt werden.