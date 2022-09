Wilder Müll - Schloss Schwetzingen erstattet Anzeige

Schwetzingen. Der Haufen ist beachtlich: Am Schlossgarten Schwetzingen in der Zähringerstraße wurde scheinbar am 1. September Unrat abgeladen. Kartons, Stuhlauflagen, Regalstreben, die Halterung eines Trampolins und vieles mehr türmt sich dort. Die Schlossverwaltung Schwetzingen hat Anzeige gegen unbekannt gestellt. "Über sachdienliche Hinweise sind wir dankbar", schreibt Schlossverwalterin Sandra Moritz der Redaktion.

Der Teil des Grundstück gehört zum Land Baden-Württemberg, Vermögen und Bau Amt Mannheim. "Dank den Kollegen dort und der Firma CB Dienstleistungen kann der Schandfleck an diesem Freitag beseitigt werden", so Moritz.

Immerhin werden am Wochenende Tausende Besucher beim Internationalen Concours d'Elegance im Schlossgarten erwartet.