Cleebronn/Rhein-Neckar/Heilbronn. Aufgrund der derzeit erhöhten Corona-Inzidenz in der Region müssen unter anderem die zoologischen Einrichtungen im Landkreis Heilbronn wieder vorübergehend schließen. Auch das Wildparadies Tripsdrill ist von dieser Regelung betroffen und bleibt ab Mittwoch, 24. März, vorsorglich geschlossen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zudem wird der Erlebnispark Tripsdrill nicht, wie geplant, am Samstag, 27. März, in die Saison starten können.

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn die Marke von 100 überschritten hatte, wurden auf Beschluss der zuständigen Behörden verschiedene Lockerungen der Corona-Maßnahmen zurückgefahren – darunter auch die Öffnung von zoologischen Einrichtungen. Erst am 13. März 2021 hatte das Wildparadies nach 131 Tagen Lockdown unter Einsatz des seit der Saison 2020 bewährten Hygienekonzepts wieder geöffnet.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Wer bereits ein tagesdatiertes Wildparadies-Ticket erworben hat und dieses aufgrund der behördlich angeordneten Schließung nicht einsetzen kann, muss sich keine Sorgen machen: Das Ticket kann an einem beliebigen Tag eingesetzt werden. Dafür ist eine Kontaktaufnahme mindestens drei Werktage im Voraus erforderlich (service@tripsdrill.de; 07135/999 333). Zudem werden alle Tripsdriller Jahres-Pässe automatisch um die Anzahl der während des Lockdowns geschlossenen Tage verlängert.

Weitere Informationen dazu sind auf www.tripsdrill.de verfügbar.