Cleebronn. Nach 131 Tagen des Lockdowns wird das Wildparadies Tripsdrill in Cleebronn am 13. März 2021 wieder seine Tore für die Allgemeinheit öffnen. Die Tierwelt in dem 47 Hektar großen Wildpark kann es kaum noch erwarten: Die Tierpfleger und Falkner ließen sich in den Monaten des Lockdowns einiges einfallen, um ihren Schützlingen Abwechslung zu bieten: Bei Wolf, Luchs, Bär und Co. wurde Futter versteckt, um die Tiere mit der Nahrungssuche zu beschäftigen. Die Greifvögel erhielten ihr gewohntes Flugtraining, um bei Kondition zu bleiben. Bei den zahmen Hirschen in den begehbaren Gehegen lief sogar das Radio, damit die Tiere weiterhin an menschliche Stimmen gewohnt blieben. Das alles ist nun nicht mehr notwendig: Von nun an dürfen wieder Besucher durch das weitläufige Wildparadies streifen und dabei über 50 Tierarten beobachten. Zum Frühjahr hat sich bereits Nachwuchs eingestellt: Bei den Auerochsen wurde schon vor mehreren Wochen das erste Kalb geboren. Und auch bei den Mufflons, Zwergziegen und Ouessant-Schafen tollen bereits Jungtiere durchs Gehege. Für noch mehr Vielfalt sorgen Walderlebnispfad, Barfußpfad und der große Abenteuerspielplatz. Auch für das leibliche Wohl ist weiterhin gesorgt: An einem Außenschalter der Wildsau-Schenke werden Speisen und Getränke zum Mitnehmen angeboten.

AdUnit urban-intext1

Gesundheit geht vor

Es gelten weiterhin Hygieneregeln: Im Eingangs- und Ausgangsbereich, in den Sanitäranlagen sowie beim Außenverkauf, etwa an der Wildsau-Schenke, ist das Tagen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Personen ab sechs Jahren erforderlich. Außerdem wird an die Besucher appelliert, im Wildparadies 1,5 bis 2 Meter Abstand voneinander zu halten. An verschiedenen weiteren Punkten im Park stehen Spender mit Mitteln zur Händedesinfektion zur Verfügung. Da Menschenansammlungen weiterhin vermieden werden müssen, können aktuell keine kommentierten Fütterungen und Flugvorführungen stattfinden. Besucher werden gebeten, sich vorab auf www.tripsdrill.de über die aktuelle Situation hinsichtlich der geltenden Corona-Auflagen zu informieren.

Öffnungszeiten und Tickets

Das Wildparadies Tripsdrill hat ab dem 13. März 2021 täglich ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene und Jugendliche sowie 9 Euro für Kinder und Senioren. Kinder unter vier Jahren erhalten freien Eintritt. Tickets sind ausschließlich online erhältlich (shop.tripsdrill.de). Spartipp: Wenn man Tripsdrill mehrfach im Jahr besuchen möchte, sollte man den Jahrespass nutzen. Dieser rentiert sich ab dem dritten Besuch. Er gilt volle zwölf Monate ab Ausstellungsdatum – sowohl im Erlebnispark als auch im ganzjährig geöffneten Wildparadies.