Cleebronn. Das Wildparadies Tripsdrill in Cleebronn öffnet am Samstag, 13. März 2021, nach 131 Tagen des Lockdowns wieder. Nun steht einem Frühlingsausflug in den zwischen Heilbronn und Stuttgart gelegenen Wildpark nichts mehr im Wege. Die Gesundheit aller Besucher und Mitarbeiter steht dabei in Tripsdrill an erster Stelle. Ein detaillierter und bereits in der Saison 2020 bewährter Maßnahmenplan bildet die Grundlage für einen sorgenfreien Aufenthalt im über 47 Hektar großen Wildparadies. Mehr zu den Hygienevorschriften vor Ort und zu einer Menge Nachwuchs in den Gehegen gibt es hier.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren