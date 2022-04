Windenergie und Erdwärme nutzen

Region. „Die Energiewende ist wegen der Klimakrise und des angekündigten Ausstiegs aus der Kohlekraftnutzung – und jetzt noch verstärkt durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine – eine der wichtigsten Fragen in Deutschland“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen Jugend Kurpfalz-Hardt. „Der massive und schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien ist darum von prioritärer Bedeutung.“

Sowohl die grün-schwarze Landesregierung als auch die Ampelkoalition auf Bundesebene habe in ihren jeweiligen Koalitionsverträgen verankert, dass in jeder Region mindestens zwei Prozent der Fläche für Windkraftanlagen und Solarflächen genutzt werden müsse. „Da wir auch unsere Wärmenutzung erneuerbar und ohne russisches Erdgas und russische Kohle über Fernwärme aus dem Großkraftwerk Mannheim absichern müssen, brauchen wir auch da erneuerbare Energien.“

Geothermie als Chance sehen

Hier scheint nach Ansicht der Grünen Jugend Tiefengeothermie eine sinnvolle Alternative zu sein. Die Landesregierung habe darum in ihrem Koalitionsvertrag den Ausbau der Geothermie im Land festgeschrieben.

„Das Ziel, dass jede Region ihren Beitrag zu den zwei Prozent leisten und auch die Wärmeversorgung erneuerbar aufstellen muss, bedeute für die hiesige Region: Es müssen zwischen Schwetzingen und Reilingen Windkraftanlagen aufgestellt und am besten in jeder Gemeinde Geothermie-Kraftwerke entwickelt werden. In Reilingen, Neulußheim, Altlußheim, Hockenheim, Brühl, Plankstadt, Schwetzingen und Oftersheim sollen die Bürger mit preiswerter und sicherer Energie versorgt werden, die klimaneutral gewonnen wird. Das geht nicht mit Erdöl und nicht mit Erdgas, aber mit Erdwärme“, heißt es weiter.

Der Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann habe sich zu Windrädern und zur Geothermie im Wahlkreis bekannt und setze sich für diese ein. „Aber wie sehen das die Abgeordneten von CDU und SPD? Was sagen Bundestagsabgeordneter Olaf Gutting (CDU) sowie die Landtagsabgeordneten Andreas Sturm (CDU) und Daniel Born (SPD) zu Windkraft- und Geothermie-Anlagen? Werden die Abgeordneten von SPD und CDU sich für den Klimaschutz in ihrer Region einsetzen, auch wenn es Widerstände gibt? Das sind Fragen, auf die wir uns Antworten wünschen“, so die Grüne Jugend in ihrer Pressemitteilung. zg