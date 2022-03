Windräder in der Region

„Wir müssen die Windkraft und Photovoltaik ausbauen – auch bei uns“, sagt Dr. Andre Baumann in der Einladung zur Veranstaltung „Wind- und Sonnenenergie in der Kurpfalz“, die am Dienstag, 29. März, um 20.30 Uhr stattfindet. Der Landtagsabgeordnete der Grünen widmet sich innerhalb der Veranstaltungsreihe „Energiewende in der Kurpfalz“ um die regionale Stromerzeugung durch erneuerbare Energien. Die Veranstaltung findet hybrid statt: Interessierte können in das Grünen-Büro in der Schwetzinger Fußgängerzone, Mannheimer Straße 7 (mit 3G-Nachweis), kommen oder sich in eine Videokonferenz einwählen und auch hier mitdiskutieren.

Im Zuge des Klimawandels gehöre der schnelle Ausbau der Windenergie und der Solarstromnutzung zu den wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Aufgaben. „Wir können nicht aus der Atomkraft und der Kohleverstromung aussteigen, ohne in die Stromproduktion mit erneuerbaren Energien einzusteigen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine habe die Bedeutung des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern noch einmal verstärkt. Darum sei das Ziel des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg, mindestens zwei Prozent der Landesfläche jeder Region für Windenergie und Photovoltaik bereitzustellen, nur folgerichtig.

Baumann wird in einem Einführungsvortrag Stand und Planung beim Ausbau der Windkraft und Photovoltaik in Baden-Württemberg vorstellen. Dann wird mit den Anwesenden erörtert, wo und wie Windenergieanlagen und Solarparks zwischen Brühl und Neulußheim, zwischen Ketsch und Eppelheim entstehen könnten.

Um eine Anmeldung wird unter Andre.Baumann@Gruene.Landtag-BW.de gebeten. Für die Videokonferenz ist keine Anmeldung erforderlich. Infos sind hier zu finden: www.andrebaumann.de. zg