Winterspiele in Schwetzingen? April, April!

Schwetzingen/Region. Zum 1. April haben wir unsere Leser ein wenig aufs Korn genommen. Hier gibt's die Auflösung unserer Aprilscherze.

Keine Winterspiele in Schwetzingen

Hoffentlich haben Sie am Mittwoch, 1. April, mal kräftig gelacht, als Sie unsere Zeitung gelesen und vielleicht auch das tolle Videointerview mit dem Schwetzinger Oberbürgermeister Dr. René Pöltl im Internet und in den sozialen Medien gesehen haben. Mit seiner Wollkappe und der Retrosonnenbrille hat Pöltl doch wirklich eine gute Figur gemacht und toll mitgespielt bei der Ankündigung der Bewerbung Schwetzingens für die Olympischen Winterspiele 2030. Und dass mit der heutigen Technik ja fast alles möglich ist, zeigen ja die Fußball-WM im Wüstenstaat Katar und Olympia in Peking.

Redaktionsleiterin Katja Bauroth hatte ja eigens ihre Langlaufskier mitgebracht, um die ersten Schneerunden auf dem Schlossplatz zu drehen. Aber das war wirklich das einzige Detail, das an diesem Artikel nicht erfunden war.

Und die Strickmütze fürs Rathaus?

Noch einen Scherz haben wir uns mit Ihnen auf den Schwetzinger Lokalseiten erlaubt. Die Baskenmütze auf dem Rathausdach bleibt vorerst ungestrickt, denn auch die Gründung des Vereins der Deutsch-Französischen Strickfreunde war erfunden. Obwohl – eine gute Idee wäre das doch. Da könnten nebenher bei der Konversation die Sprachkenntnisse ganz prima ausgebaut werden und spätestens diesen Winter könnte es ja auch wieder einen Weihnachtsmarkt geben, bei dem dann Strickwaren gefragt sein dürften.

Rettungszentrum in Oftersheim

Wenn im Gemeindesäckel gähnende Leere herrscht, muss eine Kommune auch ungewöhnliche Wege bei der Finanzierung seiner Leuchtturmprojekte beschreiten. Aber natürlich nicht zulasten der Esel in den Oftersheimer Dünen – die dürfen weiterhin als Landschaftsgärtner umherstreifen und müssen nicht für touristische Zwecke herhalten.

Eines ist aber sicher: Die Oftersheimer Dünen sind auch ohne Eselritt einen Ausflug wert. Und wer dennoch nicht auf tierische Unterhaltung verzichten möchte, kann immerhin den Bewohnern des Wildgeheges einen Besuch abstatten.

Neckerarm bleibt ein Wunschtraum

In einem Punkt hat Bürgermeister Nils Drescher Recht: Was Plankstadt noch fehlt, ist ein Gewässer. Aber auch, wenn früher mal ein Neckararm dort entlangführte – eine Reaktivierung dessen gibt es natürlich nicht.

Mit der Geschichte rund um die geplanten Schifffahrten hat das Gemeindeoberhaupt wirklich Humor bewiesen und die Leser in den April geschickt. Lachen tut in diesen düsteren Zeiten einfach gut. Und Drescher verriet uns, dass er sogar eine Bewerbung als Hafenmeister bekommen hatte – mit einem Augenzwinkern selbstredend.

Peter Kumpf wechselt nicht

Sie ahnen es sicher schon: Peter Kumpf wechselt nicht. Der Vorsitzende des Vereins bleibt natürlich in Ketsch und wechselt nicht zum SV 98 Schwetzingen.