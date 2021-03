Ein 42-jähriger Syrer musste sich am Mittwoch wegen räuberischen Diebstahls in zwei Fällen vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte dem in Untersuchungshaft einsitzenden Mann vorgeworfen, am 10. September 2019 gegen 18.30 Uhr im Drogeriemarkt Müller auf den Kleinen Planken Herrenparfüm im Wert von über 800 Euro eingepackt zu haben. Die

...