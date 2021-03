Mit einer spektakulären Aktion wollen es die Mitglieder eines neuen Vereins in das Guinnessbuch der Rekorde schaffen. Der Verein der Deutsch-Französischen Strickfreunde hat sich vorgenommen, in nur zehn Monaten die größte Baskenmütze der Welt zu erschaffen. Positioniert werden soll sie in gut exponierter Lage – nämlich auf dem Schwetzinger Rathaus.

„Ich weiß, wir können es schaffen“, sagt Elisabeth Tricoter-Feek und hält entschlossen ihre Stricknadeln in die Höhe. Gerade erst drei Monate sei es her, dass sie in die Spargelstadt gezogen sei und schon kurz darauf gründete sie den Verein. „Es gibt die Riesenbommelmütze aus Elsterwerda der Strick- und Häkelfrauen, wie man im Guinnessbuch der Rekorde nachlesen kann, aber noch keine Baskenmütze“, betont die Vereinsvorsitzende. Die Damen, in deren Mitte sich auch der 92-jährige Jacques Lassemal als einziger Mann und somit als französischer „Hahn im Korb“, befindet, habe allerdings noch etwas Zeit, ihr Mammutprojekt umzusetzen. „Am 22. Januar ist der Tag der Deutsch-Französischen Freundschaft. Bis dahin müssen wir stricken, stricken und nochmals stricken, solange, bis die Nadeln glühen“, betont Tricoter-Feek und ergänzt: „Meine Großeltern kamen aus Frankreich. Die Freundschaft zwischen beiden Ländern ist so wichtig, dass man schon mal ein Zeichen dafür setzen kann, oder?“

Sie habe schon Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen, denn die Mütze soll auf dem Rathausdach als weithin sichtbares Zeichen positioniert werden. Auch ihre Vereinskolleginnen Clara Charabia und Veronika Necroispas sind vom Projekt überzeugt und sagen: „Wir schaffen das, mit gemeinsamer Strickpower.“

Statische Abklärung erfolgt noch

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zeigte sich nach anfänglicher Skepsis begeistert: „Das ist eine außergewöhnliche Idee. Die Verbindung von deutscher Strickkultur und französischem Savoir-vivre hat schon was. Wir begrüßen die Idee und unterstützen Frau Tricoter-Feek und ihren Verein, wo wir nur können. Vielleicht finden wir noch eine hiesige Bäckerei, die ein passendes Riesenbaguette dazu backt“, meint das Stadtoberhaupt mit einem Zwinkern.

Silke Feurer vom Ordnungsamt äußerte sich auf Anfrage optimistisch: „Die Mütze wird ein erhebliches Gewicht haben. Da werden wir schon einen Statiker hinzuziehen müssen. Die Baskenmütze fällt auch unter die Kategorie ‚unbedeutende fliegende Bauten‘, weshalb kein Prüfbuch notwendig sein wird. Lediglich die Befestigung muss abgenommen werden, damit der ‚fliegende Bau‘ eben eines nicht macht: davonfliegen.“

Der Bürgermeister der Schwetzinger Partnerstadt Lunéville, Jacques Lamblin, zeigte sich erfreut, äußerte sich aber auch kritisch: „Das ist eine großartige Idee, aber eine Baskenmütze? Die trägt hier doch keiner. Trotzdem wissen wir die Geste zu schätzen. Ich könnte mir eine ähnliche Aktion auch bei uns vorstellen. Unserem Rathaus würden Lederhosen sicher gut stehen“, äußerste er sich humorvoll, ergänzte dann aber: „Das war kein Scherz, das werde ich in den Gemeinderat als Vorschlag einbringen.“

