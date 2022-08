Wirtschaftswissenschaftler sollten Politik verstärkt beraten

Lindau. Mit internationalen Stars der Wissenschaften auf Augenhöhe: Das ermöglichen die Lindauer Nobelpreisträgertagungen jungen Menschen aus der ganzen Welt. Gerade ging die 7. Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften am Bodensee zu Ende – mit 60 Stunden Vorträgen und Diskussionen (abrufbar in der Mediathek unter www.lindau-nobel.org) sowie lockeren Austauschen zwischen 40 Laureaten und über 700 Jungökonomen. Das Themenspektrum war dabei spannend und vielseitig – etwa vom Blick auf die Einflüsse von sozialen Medien auf ökonomische Zusammenhänge bis hin zur Wirtschaft und Politik in Zeiten von Krieg und Sanktionen.

Mit einem Podium zu Letztgenanntem auf der Insel Mainau endete die Tagung. Dabei wurde deutlich: Politik und Wirtschaftswissenschaften müssen mehr Hand in Hand gehen, damit Sanktionen etwa gegen Russland überhaupt greifen könnten. Denn bislang hat Russlands Präsident Wladimir Putin gezeigt, dass er am längeren Hebel sitzt. Dennoch ist zum Beispiel Nachwuchsökonomin Saskia Meuchelböck vom Institut für Weltwirtschaft Kiel überzeugt: Bereits getroffene Maßnahmen etwa auf dem technischen Sektor werden ihre Wirkung entfachen, auch wenn hier noch Geduld gefragt sein wird. Doch wie lange kann ein Mensch geduldig ausharren, wenn er – wie es Deutschland gerade erlebt – mit steigenden Preisen und Einschränkungen in seinem persönlichen Alltag konfrontiert wird?

Audiobeitrag zum Einfluss sozialer Medien Fast fünf Milliarden Menschen auf der Welt nutzen soziale Medien. Mittlerweile bestimmen sie wichtige Entscheidungen des täglichen Lebens, sei es beim Shoppen oder bei der nächsten Wahl. Über den Einfluss von sozialen Medien, die Folgen und mögliche Regularien haben bei der 7. Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften Nobelpreisträger und Nachwuchswissenschaftler diskutiert. Einen Audiobeitrag hierzu gibt es hier (Quelle: B & B Medien, Mannheim).

Und genau hier sehen renommierte Wirtschaftswissenschaftler ihren Part: eben der Politik beratend zur Seite zu stehen. „Politiker können davon profitieren, wenn sie wirtschaftliche Argumente berücksichtigen, was Sanktionen bewirken können. Wie man sie am effektivsten einsetzt, ohne sich dabei selbst zu schaden. Die Wirtschaft ist aber nur ein Aspekt, den man mit der Politik verknüpfen muss“, ist Oliver Hart, US-amerikanischer Ökonom britischer Herkunft und gemeinsam mit Bengt Holmström Nobelpreisträger 2016, überzeugt.

Sir Christopher Antoniou Pissarides, zyprisch-britischer Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger 2010, fasste die derzeitige Ohnmachtssituation in Bezug auf die Energiepreissteigerungen so zusammen: „Wir sehen kein Licht am Ende des Tunnels und können auch nichts gegen die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise tun. Aber irgendwer muss zahlen – und die Regierung muss die Entscheidung treffen, wer das sein wird.“

Es entbrannte eine gesunde Diskussion mit dem Auditorium, aus dem ein ukrainischer Jungökonom wissen wollte, ob die Situation in der Ukraine mit einem anderen Handeln Europas und der Nato in der Vergangenheit nicht hätte verhindert werden können. Eric S. Maskin, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger 2007, sieht hier ein Versäumnis in den 1990er Jahren. Damals hätte man Russland zu einem Teil des Westens machen können, formulierte er. Doch letztlich wurde das Feindbild Russlands aufrechterhalten, stellte er aus Sicht seines Landes dar.

Hintergrund zu den Lindauer Nobelpreisträgertagungen Die Lindauer Nobelpreisträgertagungen – gegründet 1951 – stellen ein weltweit anerkanntes Forum für den Austausch zwischen Nobelpreisträgern und Nachwuchswissenschaftlern dar. Die Tagungen dienen der Inspiration und dem Netzwerken.

– gegründet 1951 – stellen ein weltweit anerkanntes Forum für den Austausch zwischen Nobelpreisträgern und Nachwuchswissenschaftlern dar. Die Tagungen dienen der Inspiration und dem Netzwerken. Die ursprüngliche Idee der Tagungen geht auf die beiden Lindauer Ärzte Dr. Franz Karl Hein und Professor Dr. Gustav Wilhelm Parade sowie Graf Lennart Bernadotte af Wisborg, einem Mitglied des schwedischen Königshauses, zurück, der rasch zum Spiritus Rector der Lindauer Tagungen wurde. Sie erkannten früh die Bedeutung der Tagungen für die Versöhnung der Menschen im Nachkriegseuropa und bauten sie systematisch zu einem internationalen Forum für den generationenübergreifenden Dialog zwischen Kulturen und Disziplinen aus.

und Professor Dr. Parade sowie Graf af Wisborg, einem Mitglied des schwedischen Königshauses, zurück, der rasch zum Spiritus Rector der Lindauer Tagungen wurde. Sie erkannten früh die Bedeutung der Tagungen für die Versöhnung der Menschen im Nachkriegseuropa und bauten sie systematisch zu einem internationalen Forum für den generationenübergreifenden Dialog zwischen Kulturen und Disziplinen aus. Aufzeichnungen der Tagungen 2022 sind online zugänglich unter www.lindau-nobel.org

Die 72. Lindauer Nobelpreisträgertagung widmet sich der Physiologie und Medizin. Sie ist vom 25. Juni bis 30. Juni 2023.

Der 71-jährige Maskin sprach auch das Schlusswort dieser Tagung und er zeigte sich begeistert vom Enthusiasmus und der Neugier der jungen Wirtschaftswissenschaftler: „Ich bin mir sicher, die Wirtschaftswissenschaften sind auch künftig in guten Händen, wenn sie ihre Karrieren weiterverfolgen.“