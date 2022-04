Wissenswertes rund um Demenz

Was genau ist Demenz? Wie gehe ich mit Menschen mit Demenz um? Wie kann eine erfolgreiche Kommunikation mit den Betroffenen gelingen? Diesen und weiteren Fragen widmet sich ein Kompaktkurs am Mittwoch, 1. Juni, um 18 Uhr in der Cafeteria der GRN-Klinik Schwetzingen.

Referentin ist Karin Kircher vom Geriatrischen Schwerpunkt der Fachabteilung Akutgeriatrie/Altersmedizin der Klinik. Sie informiert über das Krankheitsbild Demenz, gibt Tipps und zeigt konkrete Verhaltensweisen, um auch in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Angehörige, Nachbarn und Menschen, die beruflich mit Menschen mit Demenz in Berührung kommen. Die Teilnehmer erhalten eine Bescheinigung. Anmeldungen per E-Mail an karin.kircher@grn.de und telefonisch unter 06202/84 34 91. zg

