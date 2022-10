Zu zwei Führungen über die Liebe – zum Geliebten und zur Kunst – laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg um die Zeit von Allerheiligen ein. Am Sonntag, 30. Oktober, um 14 Uhr geht es beim Rundgang „Wo die Liebe hinfällt“ um die Beziehungen am kurfürstlichen Hof. Am Dienstag, 1. November, um 14 Uhr erfahren die Gäste, was „Aus Liebe zur Kunst“ am Hof Carl Theodors möglich war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beziehungen am kurfürstlichen Hof waren nicht immer das, was sie zu sein schienen. Als Regentin, die ihr Liebesglück außerhalb der Ehe fand, stand Kurfürstin Elisabeth Auguste nicht allein: Eheschließungen folgten meist politischen und dynastischen Motiven und Gefühle dagegen spielten keine große Rolle. Beim Rundgang durch das Schloss am 30. Oktober verrät eine „Zeitzeugin“ mehr über die Beziehungen.

Carl Theodor war ein Förderer der Künste: Er gründete die Kunstakademie Mannheim und verpflichtete hochrangige Bildhauer, Architekten, Maler – und Malerinnen wie Catharina Treu. 1769 ernannte er sie zur Hofmalerin. Mehr darüber erfahren die Besucherinnen und Besucher am Dienstag, 1. November. Erwachsene zahlen für beide Führungen 12 Euro, Ermäßigte 12 Euro und Familien 30 Euro. zg

Mehr zum Thema Schlossgarten Kurfürst und Nachhaltigkeit Mehr erfahren „Tag der historischen Theater“ Blick hinter die Kulissen des Schwetzinger Schlosstheaters Mehr erfahren

Info: Für die Führungen ist eine Anmeldung unter Telefon 06221/ 21 65 88 80 erforderlich.