Wo ist nur die „Miki“ geblieben?

Schon seit Mitte Juni wird die braun-schwarz getigerte drei Jahre alte Katze „Miki“ schmerzlich vermisst. Zu Hause ist sie in der Mannheimer Straße in Schwetzingen, war dort in den Hinterhöfen unterwegs und kam immer wieder nach Hause. Da das Hoftor zur Heidelberger Straße offen stand, verschwand sie – und kam, als das Tor zu war, nicht mehr zurück.

„Miki, eine rumänische Straßenkatze, fühlte sich in ihrem deutschen Zuhause sehr wohl. Sie wurde immer mal wieder in den Gärten zwischen Werder- und Heidelberger Straße gesichtet. Wer hat sie gesehen, fragt der Tierschutzverein, erreichbar unter Telefon 0173/4 54 02 54 oder 0174/8 36 83 27. zg

