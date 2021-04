Sagt Ihnen der Name Dr. Eduard Ackermann noch etwas? Es ist keine große Wissenslücke wenn man das nicht weiß. Vor Kurzem wurde ich gefragt, wie doch gleich die Spaghetti mit Speck, Käse und . . . – „Carbonara“ fiel mir gleich ein – heißen.

Das war leider nicht alles, denn unmittelbar danach kam die Erinnerung, dass unser viel und gern essender Langzeitkanzler Helmut Kohl nicht nur Saumagen und andere deftige Spezialitäten liebte, sondern auch große Portionen eben dieser Spaghetti Carbonara vertilgte. Damit nicht genug, erinnerte ich mich noch, dass Eduard Ackermann stets dabei war. Der war einer der engsten Vertrauten des Kanzlers und leitete offiziell eine politische Abteilung im Kanzleramt, war aber eher als „persönliches Sprachrohr“ des Kanzlers fast immer an seiner Seite.

Beim Stammitaliener in Bonn teilten sie die Pasta-Leidenschaft und Kohl nannte ihn wegen der gemeinsamen Vorlieben „Dr. Carbonara“. Was jetzt an diesem Zusatzwissen zu einer simplen Spaghetti-Frage nützlich sein soll – ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich taugt es nicht mal für eine richtige Quizfrage.

Wir tragen ja alle irgendwo unnützes Wissen mit uns herum. Ganze Sendungen verwerten täglich Informationen aus allen möglichen Bereichen, meist sind sie schon am übernächsten Tag überholt. Das plötzliche Auftauchen von solchen Gedanken ist daher wohl ebenso wenig zu vermeiden, wie die oft angestrengten Versuche, die „wirklich wichtigen“ Dinge im Gedächtnis zu behalten. Wie ist das bei Ihnen, hat sich in diesen Tagen auch etwas völlig Unwichtiges in die Gedanken geschlichen?

