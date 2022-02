Wohnbestand in Schwetzingen wird bewertet

Die Stadtverwaltung hat den Auftrag zur Vergabe der Bewertung der städtischen Wohnimmobilien erledigt, berichtete Oberbürgermeister Dr. René Pöltl dem Gemeinderat. Dies ist notwendig, um den Bestand in die neue Wohnbaugesellschaft übergeben zu können. Die Arbeiten, für die die Stadt 96 700 Euro investieren muss, hätten bereits begonnen, so- dass zeitnah mit einem Abschluss gerechnet werden könne.

Auf Nachfrage von Katrin Vobis-Mink (Grüne), berichtete der OB, dass das Lehrschwimmbecken an der Nordstadthalle nach einem komplizierten Defekt wieder voll funktionsfähig sei. Auch die Wasser- und Raumtemperatur sei wieder oben, ergänzte Bürgermeister Matthias. Generell sei die Verwaltung an dem Thema dran: „Wir scheuen uns auch nicht vor einer umfassenden Sanierung“, sagte Pöltl. Aufgenommen hat er auch die Anregung von Rita Erny (CDU), dass viele Bushaltestellen in der Stadt zu dunkel seien.