Wohngeld auch online beantragen

Region. Zum 1. Januar trat in Deutschland die neue Wohngeldreform in Kraft. Damit haben wesentlich mehr Menschen als bisher ein Anrecht auf Wohngeld. In diesem Zusammenhang weist das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einer Pressemitteilung darauf hin, dass der Antrag bei der Wohngeldstelle des Kreises auch online gestellt werden kann. Sie ist für das Gebiet des Landkreises mit Ausnahme der Großen Kreisstädte Hockenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und Wiesloch zuständig.

Anspruchsberechtigte Einwohner finden den entsprechenden Online-Dienst auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises unter www.rhein-neckar-kreis.de in der Rubrik „Service > Dienstleistungen > Wohngeld beantragen“ oder direkt über das zentrale Service-Portal des Landes Baden-Württemberg unter www.service-bw.de.

Neben dem Antrag auf Wohngeld stehen rund 40 weitere Verwaltungsleistungen zur Verfügung, die bequem von zu Hause aus erledigt werden können, etwa der Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis, die Anmeldung einer Versammlung unter freiem Himmel oder die Erklärung einer Wasserentnahme. zg