Wohnhaus als Galerie

Das Otto-Eberhardt-Haus ist erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. In der Zeit vom 5. bis 13. Februar kann das Haus nach Anmeldung besichtigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung seines Sohnes.

Der Schwetzinger Pädagoge – er war Lehrer am Hebel-Gymnasium – und Künstler Otto Eberhardt hat das Haus 1971 gebaut und über die Jahre mit großen Fußboden-Mosaiken und Kunst ausgestattet. Es bietet nunmehr eine Gesamtübersicht über sein künstlerisches Schaffen. Nach seinem Tod 2019 und einer umfangreichen Renovierung und Modernisierung, die die Idee des Hauses in neuem Licht darstellt, bleibt es und seine Einrichtung nun in seinem Sinne erhalten.

Die Diele im Otto-Eberhardt-Haus ist mit Mosaiken ausgestattet. An den Wänden hängen Werke des 2019 verstorbenen Künstlers. © Eberhardt

Wer einen Blick in das Otto-Eberhardt-Haus in Schwetzingen wagen möchte, meldet sich bei Niko Eberhardt an: nick.eberhardt@web.de oder Telefon 0159/06 23 01 02. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln – mindestens 2G (geimpft/genesen) und eine Maske muss getragen werden. Maximal ein Haushalt kann pro Besichtigung in die Räumlichkeiten. zg

Info: Mehr über Otto Eberhardt unter www.otto-eberhardt-malerei.de