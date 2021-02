„Einen solchen Wahlkampf hat es nie zuvor gegeben“, sagt Dr. Andre Baumann im Hinblick auf die Einschränkungen durch die Pandemie.

Präsenzveranstaltungen werden nur in sehr kleinem Rahmen und nur mit Maske und Abstand stattfinden können. Leider gilt dies auch für Wahlstände, was er bedauert.

In Schwetzingen sind derzeit trotzdem Stände geplant: Samstags am Wochenmarkt für 20. Februar und 6. März von 9 bis 11 Uhr sowie am 27. Februar und 13. März von 11 bis 13 Uhr.

In der Bahnhofsanlage gegenüber Kaufland am 20. Februar von 11 bis 13 und am 13. März von 9 bis 11 Uhr.

In der Nordstadt bei „Nah und gut“ am 27. Februar von 9 bis 11 und am 6. März von 11 bis 13 Uhr. zg