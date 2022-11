Wohnsituation analysieren

Die letzte kostenlose Wohnberatung für Schwetzinger Bürger in diesem Jahr findet am Mittwoch, 16. November, von 9.30 bis 10.30 Uhr im Generationenbüro (Schlossplatz 4) statt. Um Voranmeldung per E-Mail an generationenbuero@schwetzingen.de oder Telefon 06202/8 74 92 oder -493 wird gebeten.

Die Wohnberatung für altersgerechtes Wohnen beinhaltet das Angebot für Mieter, Vermieter und Hausbesitzer, den Wohnungsbestand zu analysieren und konkrete Hinweise für sachgerechte und zukunftsorientierte Anpassungsmaßnahmen zu geben. Die Vermeidung von Barrieren, der Komfort, die Bequemlichkeit und die Nutzungsbedürfnisse stehen dabei im Vordergrund.

Beratung zu Fördermitteln

Die Maßnahmen können sich auf den Einbau von Treppenliften und barrierefreien Bädern beziehen oder auch auf die Änderung von Grundrissen, der elektrischen Ausstattung, von Griffen, Geländern und Rampen. Auch Gärten und die Umgebung können mit einbezogen werden. Die Analyse der jeweiligen Wohnsituation erfolgt anhand von Leitfäden und Checklisten, um sicherzustellen, dass alle relevanten Punkte angesprochen werden. Dabei findet auch eine Beratung zu möglichen finanziellen Fördermitteln statt. zg