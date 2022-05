Speyer. Ein Wohnungsbrand ist am Samstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Gluckstraße in Speyer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr läuft der Einsatz noch. Es gibt keine Verletzten. Zur Schadenshöhe und Brandursache konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen.

