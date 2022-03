Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Bei einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus haben unbekannte Täter Schmuck und einen Geldbeutel entwendet. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter mittels eines Hebelwerkzeugs am Montag zwischen 18.30 Uhr und 20.45 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Franz-Dusberger-Straße. Im Inneren der Wohnung wurden mehrere Zimmer durchsucht und Schränke durchwühlt. Hierbei wurde Schmuck und ein Geldbeutel entwendet. Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.