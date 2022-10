Wolfgang Niedecken entdeckt Schwetzingen

Das ist doch . . . ja genau! In der Schwetzinger Innenstadt wurde am Mittwochnachmittag allenthalben getuschelt. Tina und Wolfgang Niedecken nahmen ein spätes Frühstück auf dem Schlossplatz und schlenderten danach mit ihrer Hündin Numa durch die Mannheimer Straße. Designerin Anna Becker (Frjor Store) stand grad auf der Treppe ihres Geschäftes und rief spontan seinen Namen. Immerhin hatten ihr Mann und ihr Sohn ihr so vom Konzert am Abend zuvor im Rokokotheater vorgeschwärmt. Niedecken blieb gleich stehen und kam mit ihr ins Gespräch. Es ging um Kunst und die Schwetzingerin erzählte, dass sie kürzlich bei Reinhard Mey auf einem Konzert war und dass dieser trotz seiner 79 Jahre drei Stunden mit seiner Gitarre auf der Bühne stand. „Wolfgang Niedecken findet ihn auch klasse, auch weil er sich nie habe verbiegen lassen und sich treu geblieben sei“, erzählt Anna Becker.

Zufällig bin ich selbst auch noch dazugekommen und ich konnte mit den Niedeckens übers Konzert plaudern. Er war total beeindruckt vom schönen Theater. Schade fand er nur, dass er im ersten Teil sein Publikum nicht gesehen hat, weil der Saal zu sehr abgedunkelt gewesen sei. „Ich brauch das, dass ich die Blicke und Reaktionen sehe“, erzählt mir der BAP-Frontmann. Und grad bei so einem Programm wie dem über Bob Dylan ist ihm das wichtig. Danach sind sie weitergeschlendert zum Drogeriemarkt Müller: „Ich brauch’ noch einen Pritt-Klebestift“, sagte Tina Niedecken. Die zwei sind halt total auf dem Teppich geblieben und freuen sich über Gespräche und darüber, die Städte kennenzulernen, in denen sie unterwegs sind. Da war es jetzt natürlich ideal, weil sie zwei Tage vor Ort waren und so Zeit zum Bummeln hatten. Wolfgang Niedecken sagt mir dann noch, er denke gerade über ein weiteres Projekt für kleinere Locations nach, das stehe dann sicher Schwetzingen wieder ganz oben auf dem Tourplan.

Gleich am Tag der Ankunft hatte sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zu einem kurzen Treffen angemeldet. Er ist ja eh ein großer BAP-Fan, war schon bei zig Konzerten und hatte vor allem mit Songs der Kölsch-Rocker das Gitarrespielen gelernt. „Ich habe Wolfgang Niedecken erzählt, dass das Gitarren-Songbook von Klaus ,Major’ Heuser mich seit seinem Erscheinen begleitet und durch den regen Gebrauch ziemlich gelitten hat, was ihn sehr gefreut hat.

Bis heute spiele ich die BAP-Lieder sehr gerne, zuletzt vor Corona ,Kristallnaach’ mit der Band ,The News’ in der Wollfabrik. Mein Onkel hat selbst mal mit BAP gespielt. Er war Hornist beim WDR-Sinfonieorchester und die sind mit BAP 1984 live im Fernsehen auftreten und haben ,Bahnhofskino’ gespielt - ich glaube das war bei ,Bios Bahnhof’. So klein ist manchmal die Welt. Ich selbst habe BAP viele Male live gesehen, auch mehrmals in den 1980er Jahren in der Eppelheimer Rhein-Neckar-Halle“, so Pöltl.

Rückkehr zur Spargelzeit?

Wohlgefühlt hat sich Niedecken auch im Schlossrestaurant „Theodors“, wo er jeweils vor den Konzerten mit seinen Begleitern zu Abend gegessen hatte. Wirt Andreas Bante ist ja selbst Musiker, da waren die Themen, über die man sich unterhalten konnte, schnell gefunden: „Wir kamen wir an beiden Abenden ins Plaudern. Wir haben über sein Konzert vor elf Jahren bei Musik im Park gesprochen, über einzelne BAP-Songs, die ich in verschiedene Bands ja auch immer gern gespielt habe. Über Schwetzingen war er voll des Lobes, sagte, dass er die Atmosphäre sehr schön finde, die Leute so freundlich und offen seien und dass er Spargel liebe. Er kündigte an, auf jeden Fall in der Spargelzeit mal zu Besuch zu kommen“, erzählt Bante auf Anfrage unserer Zeitung.

Und was isst so ein Rockstar eigentlich vor dem Konzert? „Er und seine Frau aßen vorwiegend vegan oder vegetarisch, wie zum Beispiel eine gefüllte Aubergine mit Dattelcouscous oder unser leckeres Kichererbsen-Curry mit Basmati Reis“, sagt Bante noch. „Ein toller Mensch, total geerdet“, sagt er noch. So haben ihn wohl alle Schwetzinger empfunden, die ihm im Konzert oder auch auf der Straße begegnet sind. Seine Frau Tina, die ja für die sozialen Medien im Team zuständig ist, hatte auch ein Video über Instagram gepostet, wie die beiden mit ihrem Hund im Schlossgarten unterwegs sind.