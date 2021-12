Wolfgang Niedecken kommt Ende 2022 ins Rokokotheater

Schwetzingen. Eigentlich hätten am Dienstagabend über 500 Freunde von Wolfgang Niedecken im Rokokotheater sein Programm „Niedecken liest Bob Dylan“ erlebt. Da wegen Einführung der Corona-Alarmstufe seit 24. November bei Veranstaltungen auch unter Beachtung von G2plus-Regeln nur noch die Hälfte der zugelassenen Besucherauslastung erlaubt ist, musste das ausverkaufte Konzert bekanntlich verschoben werden.

Wolfgang Niedecken mit seiner Gitarre – ganz wie Bob Dylan. © Tina Niedecken

Nach intensiver Abstimmung mit Künstler, Management und Schlossverwaltung steht nun der Ersatztermin fest – es ist Dienstag, 18. Oktober 2022. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Und Niedecken bleibt zu einem Zusatztermin am Mittwoch 19. Oktober in Schwetzingen. Der Vorverkauf fürs Zusatzkonzert startet jetzt, am Mittwoch, 1. Dezember.