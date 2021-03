Mit Spannung erwarteten die Beteiligten am Mittwochnachmittag die Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe. Es ging wieder einmal um den Verkauf der bekannten Schwetzinger Eventlocation Wollfabrik von Harald Zimmermann an Joachim Schulz. Und im Speziellen um die Maklerprovision in Höhe von über 100 000 Euro, die Orhan Ekici von Schulz fordert und vor dem Landgericht Mannheim

...