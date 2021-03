Bruchsal/Schwetzingen. „Stadt, Land, Flucht?! – Lebens- und Wohnräume heute und in Zukunft“, so heißt der bevorstehende Jugendmedienworkshop des Deutschen Bundestags. Es handelt sich im Coronajahr um eine fünftägige Videokonferenz: Gedacht ist an medieninteressierte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren – in der Zeit vom 15. März bis 19. März.

Zum 17. Mal lädt der Deutsche Bundestag gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland Nachwuchsjournalisten ein. Der CDU-Wahlkreisabgeordnete in Bruchsal/Schwetzingen, Olav Gutting, wird sich in dieser Zeit mit den Teilnehmern austauschen. Er ruft zur Teilnahme auf und wünscht sich, dass die Region vertreten ist.

Unter der Schirmherrschaft von Dagmar Ziegler, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, erwartet die Jugendlichen ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zum medialen und politisch-parlamentarischen Alltag in der Hauptstadt.

Unter dem Titel „Stadt, Land, Flucht?! – Lebens- und Wohnräume heute und in Zukunft“ werden sich die Jugendlichen innerhalb des Workshops mit den Herausforderungen für Städte aufgrund ansteigender Zuwanderung, etwa in Bezug auf die Wohnraumsituation und die Organisation des Lebens in Städten, auseinandersetzen. Dem werden die Auswirkungen sinkender Einwohnerzahlen für ländliche Kommunen, so auf die örtliche Infrastruktur, gegenübergestellt.

Nähere Informationen unter „parleu2020“, Bundestags Referat IK 3, E-Mail vorzimmer.ik3@bundestags.de. Auch gibt es Infos über das Abgeordnetenbüro Gutting, Nummer 07254/95 79 67. wr